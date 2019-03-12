Минкультуры и спорта считает некорректным вмешиваться в ситуацию по Кок-Жайлау

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что ведомство не имеет права вмешиваться в деятельность местных исполнительных органов, в частности, по курорту «Кок-Жайлау». Как заявил он во вторник в ходе брифинга в правительстве, этот вопрос находится в исключительном ведении акимата.

«Министерство определяет стратегическое направление. Есть порядок деятельности местных исполнительных органов. Мы, министерство, не имеем права вмешиваться в деятельность местных исполнительных органов. Например, вы говорите Кок-Жайлау. Точно так же есть в Северном Казахстане Шалкар в Имантауском регионе. Этим, конечно, должен заниматься акимат. Где, какие дестинации развивать», - заявил Мухамедиулы.

Он подчеркнул, что министерство лишь определяет стратегическую ценность и подведение инфраструктуры, а уже где будет расположен курорт – это прерогатива местных исполнительных органов.

«С нашей стороны было бы очень некорректно вмешиваться в деятельность местных исполнительных органов. Мы определяем стратегически Алматинский горный кластер или развитие Алаколь, Балхаш. Если мы будем разделять Балхаш, чем они должны заниматься в Карагандинской области и чем в Алматинской, то это будет очень неправильно законодательно», - пояснил глава ведомства.

Отвечая же на вопрос, входит ли курорт Кок-Жайлау в госпрограмму развития туротрасли до 2025 года, Мухамедиулы сказал: «Мы сейчас целиком определяем местность – Алматинский горный кластер. А вот именно по точкам, где будет Кок-Жайлау или другие курорты, это определяют местные исполнительные органы».

В августе прошлого года на совещании с педагогами аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что если общественность не поддержит, они откажутся от проекта. При этом он пообещал провести общественные слушания и ответить на все вопросы. Общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду проекта горного курорта прошли в Алматы 4 ноября. Как выяснилось, в ходе строительства курорта будет вырублено почти 7 тыс. деревьев. Тем не менее разработчики продолжают настаивать на том, что проект экологически безобиден. Как проходили слушания, в репортаже Vласти: «Сидите и молчите!».

После общественных слушаний начался сбор подписей против строительства курорта. Тем временем со студентов и работников бюджетных организаций собирали подписи за строительство на Кок-Жайляу. Об этом читайте в материале Vласти: «Уроки голосования».

Между тем 9 ноября, уже после общественных слушаний, Байбек, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, заявил, что бизнес-план по строительству курорта будет готов до конца 2018 года.