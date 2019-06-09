Казахстан выбирает президента. Онлайн

Кандидат в президенты от партии "Ак жол" Дания Еспаева проголосовала на участке в столице и заявила, что верит в свою победу:

"Сегодня самый ответственный день в моей жизни, потому что подводятся итоги. Конечно, я надеюсь только на победу и я считаю, что это возможно, потому что меня выдвинула партия. Я представляю женщин, интеллигенцию, предпринимателей Казахстана. Я думаю, у меня большие шансы выиграть в этой байге. Я проголосовала за будущее, каким его вижу".

