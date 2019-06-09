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Казахстан выбирает президента. Онлайн

Казахстан в воскресенье выбирает нового президента. Vласть в течение всего дня будет следить за происходящим и публиковать главное - информацию о ходе голосования, мнения наблюдателей и другое.

Кандидат в президенты от партии "Ак жол" Дания Еспаева проголосовала на участке в столице и заявила, что верит в свою победу:

"Сегодня самый ответственный день в моей жизни, потому что подводятся итоги. Конечно, я надеюсь только на победу и я считаю, что это возможно, потому что меня выдвинула партия. Я представляю женщин, интеллигенцию, предпринимателей Казахстана. Я думаю, у меня большие шансы выиграть в этой байге. Я проголосовала за будущее, каким его вижу".

Явка на президентских выборах существенно ниже явки в 2015 году. Тогда к 10 утра в стране проголосовало уже 19,17% избирателей, на нынешних выборах - 12,8%.

Кандидат в президенты от движения "Улы дала кырандары" Садыбек Тугел проголосовал на президентских выборах, сообщает агентство Sputnik Казахстан. По его данным, Тугел пришел на участок с супругой Кансикамал Тугел, дочерью Айгерим Тугел и пятью внуками.

Мессенджер Telegram работает в Казахстане с перебоями примерно с 7:30 утра. Соцсети и другие мессенджеры доступны.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на президентских выборах.

"В этом году выборы особые, я приостановил свои полномочия президентские и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что всё идёт, всё развивается, движется и наша страна тоже, как и все демократические государства должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями. Поведут Казахстан к новым высотам.

Все эти годы мы с вами строили нашу страну, сделали её известной всему миру. Построили экономику, и получили признание всего мира. Моё решение о приостановлении полномочий президента воспринято во всём мире с одобрением", - сказал Назарбаев журналистам.

Явка на 10 утра на президентских выборах составила 12,8%, сообщил в ходе брифинга член ЦИК Акылбек Ихданов.

Самая высокая явка в Акмолинской области, здесь проголосовали 20,5% избирателей, самая низкая - в Алматы - 4,1% проголосовавших.

В эти минуты схожая картина наблюдается на избирательном участке, расположенном в одном из корпусов Казахского женского педагогического университета на улице Гоголя в Алматы. По сообщению корреспондента Vласти, перед участком стоит более сотни человек. Рядом с ними находятся полицейские.

Наблюдатель Орманов, работающий на 203 избирательном участке в Алматы, опубликовал в Facebook заполненный им протокол нарушения, в котором указывает, что с 7:30 до 8:00 на участке голосовала большая группа (90-100 человек) студентов. "При получении бюллетеней данные лица не могли назвать свои адреса", - указал наблюдатель.

На избирательном участке №58 в столице проголосовала спикер сената Дарига Назарбаева. После голосования она пообщалась с международным наблюдателем, но отказалась от комментариев журналистам.

Кандидат в президенты Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов тоже уже проголосовал.

"Настроение очень хорошее, бодрое. Везде и всюду мы чувствовали поддержу населения. Они знают, что есть профсоюзы, они надеются на профсоюзы. В принципе, все те позиции, которые мы излагали, были горячо поддержаны. Это нас окрыляет и вселяет уверенность. Поэтому хорошее бодрое утро и настроение", - заявил он.

Действующий президент и кандидат в президенты от "Нур Отана" Касым-Жомарт Токаев также проголосовал на выборах.

"Сегодня особенный, можно сказать исторический день. Я считаю, что каждые выборы, особенно выборы президента, это поле битвы и тем более не повод для конфронтации. Это соревнование программ и мнений. Наш народ никогда не был равнодушен к политически событиям, которые происходят в нашей стране. Надеюсь, что и в этот раз народ Казахстана проявит гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства", - сказал Токаев журналистам после голосования.

Кандидат в президенты от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков проголосовал на участке в столице и выразил уверенность в своей победе.

Ахметбеков отметил, что кампания 2011 года, когда он уже был кандидатом, и 2019 года "сильно отличаются". "Тогда сложность была в том, что Нурсултан Назарбаев участвовал и конкурировать с ним очень сложно было. В этот раз всем кандидатам даны были равные возможности и потому уверены на 100 процентов в победе", - сказал он.

Кандидат прибыл на участок с мамой, супругой и дочерью.

Почти 36 тысяч открепительных удостоверений для голосования на выборах президента выдано избирательными комиссиями, сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

«С этими открепительными удостоверениями, избиратель может проголосовать на любом другом избирательном участке при предъявлении своего удостоверения и открепительного удостоверения», - пояснила она.

Все кандидаты в президенты будут голосовать сегодня в столице, на разных участках и в разное время. Члены правительства уже голосуют. Агентство Казинформ сообщило, что премьер-министр Аскар Мамин проголосовал на участке №138 в столице.

Центризбирком на первом брифинге в день голосования сообщил, что exit poll на выборах будут проводить две организации.

«В Центральную избирательную комиссию поступило уведомление от двух организаций – общественного объединения «Когамдык пikiр институты», а также ТОО Научно-исследовательский центр «Молодежь» о проведении опросов общественного мнения экзит-поллов сегодня в день проведения голосования. Данные организации соответствуют требованиям Конституционного закона «О выборах в РК», и предварительно уведомили ЦИК о намерении проводить опрос общественного мнения», - сообщил зампред ЦИКа Константин Петров.

Основная часть избирательных участков открылась в 7:00, 48 участков начали работу на час раньше. Всего по республике открыто 9967 избирательных участков, они будут работать до 20:00. Еще 65 участков открыты для казахстанцев, находящихся за рубежом, в 51 стране.

За пост президента борются 7 кандидатов – действующий глава государства от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, депутат мажилиса от партии «Ак жол» Дания Еспаева, депутат мажилиса от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Республики Казахстана, Амиржан Косанов от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» и Садыбек Тугел от движения «Ұлы дала қырандары».

За выборами наблюдают 1013 наблюдателей от 9-ти международных организаций и 41 иностранного государства. При этом государства, которые направили наблюдателей, представлены 4 континентами: Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка. В частности, аккредитованы наблюдатели от Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Индонезии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Малайзии, Палестины, России, Румынии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.

Кроме этого, наблюдать за выборами будут и простые казахстанцы, в том числе молодежь, от НПО «Эхо», общественного фонда «Еркіндік Қанаты», Лиги молодых избирателей МИСК и молодежной сети наблюдателей NEXT.

Освещать президентские выборы в Казахстане будет рекордное число журналистов – 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Кроме этого, при министерстве иностранных дел на постоянной основе аккредитован 121 иностранный корреспондент.

Обеспечивать порядок в стране в день выборов будут 10 тыс. полицейских.

Предварительные итоги выборов будут подведены 10-11 июня.

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