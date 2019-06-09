Казахстан выбирает президента. Онлайн

Основная часть избирательных участков открылась в 7:00, 48 участков начали работу на час раньше. Всего по республике открыто 9967 избирательных участков, они будут работать до 20:00. Еще 65 участков открыты для казахстанцев, находящихся за рубежом, в 51 стране.
За пост президента борются 7 кандидатов – действующий глава государства от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, депутат мажилиса от партии «Ак жол» Дания Еспаева, депутат мажилиса от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Республики Казахстана, Амиржан Косанов от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» и Садыбек Тугел от движения «Ұлы дала қырандары».
За выборами наблюдают 1013 наблюдателей от 9-ти международных организаций и 41 иностранного государства. При этом государства, которые направили наблюдателей, представлены 4 континентами: Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка. В частности, аккредитованы наблюдатели от Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Индонезии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Малайзии, Палестины, России, Румынии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.
Кроме этого, наблюдать за выборами будут и простые казахстанцы, в том числе молодежь, от НПО «Эхо», общественного фонда «Еркіндік Қанаты», Лиги молодых избирателей МИСК и молодежной сети наблюдателей NEXT.
Освещать президентские выборы в Казахстане будет рекордное число журналистов – 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Кроме этого, при министерстве иностранных дел на постоянной основе аккредитован 121 иностранный корреспондент.
Обеспечивать порядок в стране в день выборов будут 10 тыс. полицейских.
Предварительные итоги выборов будут подведены 10-11 июня.