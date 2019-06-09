Задержан подозреваемый в убийстве инкассаторов в Туркестанской области

Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков сообщил, что задержан подозреваемый в ограблении инкассаторской машины и убийстве инкассаторов близ города Арысь. В умышленном убийстве подозревается сотрудник почты, сообщает «Казинформ» .

По словам Дальбекова, инкассаторы на служебной автомашине ехали с почтой в село Кожатогай, и после 12 часов связь с ними прервалась.

«С целью выяснения места проживания подозреваемого были приняты все меры. Из специалистов департамента полиции Туркестанской области и Арысского РОВД была создана оперативно-следственная группа. В поисках пропавших инкассаторов группа проверила выезды во все районные центры, а также записи видеокамер, установленных на улицах и перекрестках. Были взяты показания свидетелей, приняты все необходимые меры», - напомнил начальник областной полиции.

Вечером того же дня оперативники нашли машину инкассаторов в 3 км от города Арысь. В ходе ее осмотра были обнаружены следы крови. На следующий день утром в 35 км от райцентра были найдены тела инкассаторов с огнестрельными ранениями.

«Были проведены оперативно-следственные мероприятия, мы установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Подозреваемый – сотрудник почтового отделения, местный житель 1981 года рождения. У задержанного были изъяты обрез и украденные деньги. По словам подозреваемого, он находился в отпуске и попросил коллег, чтобы его подвезли. Затем, находясь в автомашине, застрелил коллег, взял деньги и скрылся», - рассказал Дальбеков.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 99 (убийство) и 192 (разбой) УК РК. Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе досудебного расследования.

Как сообщалось, 7 июня в дежурную часть РОП Арысского района поступило сообщение из отделения почты, что двое инкассаторов не выходят на связь. Позже была обнаружена инкассаторская машина, из которой были похищены более 7,5 млн тенге, предназначавшихся на выплаты пенсий и пособий. Тела инкассаторов с огнестрельными ранениями обнаружили в поле в нескольких километрах от Арыси.