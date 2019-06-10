США и Китай договорились разделять вопросы торговли и ситуацию с Huawei

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что внесение китайской компании Huawei в черный список не связано с торговой войной между странами – это тема национальной безопасности, пишет «Коммерсантъ ».

«Она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это», - отметил Мнучин.

Поясняя слова американского президента Дональда Трампа, который ранее сказал, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, глава Минфина США отметил, что «если мы продвинемся в торговых вопросах, он (Трамп – V), возможно, будет готов сделать что-то по Huawei, если Китай предоставит определенные гарантии».

Между тем, что касается новых пошлин на китайские товары и услуги, Мнучин сообщил, что Трамп примет решение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Встречу планируется провести 28-29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Как подчеркнул американский министр, Соединенные Штаты «готовы двигаться вперед на условиях, которые выдвинули».

«Нам необходимо увидеть конкретные действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения», - сказал он.

Напомним, новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

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