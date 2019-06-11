Евросоюз призвал Казахстан разобраться с нарушениями на выборах президента

Евросоюз призвал Казахстан разобраться с нарушениями, зафиксированными наблюдателями ОБСЕ на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, и пообещал этой стране поддержку в проведении реформ.

Накануне международные наблюдатели из Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) заявили, что «выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере», а «нарушения в день выборов и пренебрежение формальными процедурами означали, что честный подсчет голосов не гарантирован».

«Выборы продемонстрировали, что необходима подлинная демократическая консолидация и значительные политические, социальные и правовые реформы», - заявил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Кроме этого, международные наблюдатели в курсе того, что госслужащих и студентов власти вынуждали принимать участие в предвыборных мероприятиях и голосовать за действующего президента, а также обеспокоены массовыми задержаниями и арестами «мирных протестующих», что, по их мнению, подрывает авторитет казахстанских властей и может значительно повлиять на репутацию страны.

«В свете этих замечаний [ОБСЕ] мы ожидаем, что власти Казахстана примут меры по зафиксированным нарушениям. В рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном Евросоюз готов продолжать оказывать этой стране содействие в поддержке реформ, продвижении и защите фундаментальных свобод и гражданских прав», - цитирует заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС агентство ТАСС.