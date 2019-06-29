США пообещали не вводить новые пошлины в отношении Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры, сообщают «Известия» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Достигли договоренности о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе принципов равенства и взаимного уважения. Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта», - говорится в сообщении.

Указывается, что в дальнейшем детальными обсуждениями торговых вопросов займутся делегации двух стран.

Перед встречей Трамп заявил журналистам, что США и Китай могут «очень легко» договориться и урегулировать споры в сфере торговли. При этом он указал на желание урегулирования этих споров.

«Я думаю, что это очень легко сделать. «Это войдет в историю, если мы сможем заключить справедливую [торговую] сделку», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Он добавил, что Соединенные Штаты «полностью открыты» для достижения «соглашения о справедливой торговле» и назвал Си Цзиньпина своим другом.

«Мы провели много времени вместе, мы стали друзьями», - заявил Трамп, добавив, что и «отношения с Китаем очень хорошие».

Что касается возможности заключения сделки, то здесь американский лидер считает, что «время покажет».

Между тем РИА Новости сообщает, что переговоры лидеров двух стран в Осаке длились 80 минут. Однако никаких подробностей пока не приводится.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний на данный момент, 11-й раунд, таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, но стороны так ни к чему и не пришли. Более того, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.