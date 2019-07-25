Роберт Мюллер дал показания в Конгрессе

Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер дал показания юридическому комитету и специальному комитету по разведке сената США по итогам двухлетнего расследования возможной связи Дональда Трампа с Россией. По итогам расследования он выпустил 448-страничный доклад, в котором говорится, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Во время показаний Мюллер уходил от ответа или отказывался отвечать на вопросы членов Конгресса 206 раз, согласно анализу CNN. Большинство демократов в комитете Палаты представителей использовали свое время на вопросы, чтобы подтвердить некоторые из наиболее доказывающих вину Трампа частей доклада. Республиканцы же в значительной степени использовали свое время, чтобы поставить под сомнение масштаб расследования Мюллера и уточнить, шло ли оно по всем правилам.

Мюллер заявил, что не оправдывает президента Дональда Трампа, и подтвердил Седрику Ричмонду, демократу из Луизианы, что Трамп просил сотрудников фальсифицировать записи, связанные с расследованием. Также, по его словам, президенту можно будет предъявить обвинения в препятствии правосудию, как только тот покинет пост. Спецпрокурор уверен, что попытки России вмешаться в выборы продолжаются и поныне. Он также указал на то, что Россия желала победы Трампа в выборах. Еще в майском брифинге министерству юстиции Мюллер заявлял, что вмешательство России в президентские выборы его команда нашла, но достаточных доказательств сговора Трампа с Москвой не собрала.

На вопрос о комментариях, данных порталу WikiLeaks Трампом-младшим, Мюллер ответил: «Проблематично – это преуменьшение». Переписка между Дональдом Трампом-младшим и WikiLeaks была «вызывающей беспокойство и также подлежала расследованию».

Мюллер также объяснил, почему не вызвал Трампа в суд на допрос. Переговоры команды Мюллера с Трампом велись «чуть более года», но в конечном итоге они решили не вызывать его в суд, чтобы своевременно завершить работу: «Когда мы приблизились к завершению расследования и у нас оставалось мало шансов на то, чтобы добиться встречи с президентом, мы решили, что мы не хотим использовать полномочия повестки в суд из-за необходимости ускориться. Ожидалось, что если мы вызовем его в суд, он будет бороться с повесткой, а мы застрянем с расследованием на значительный период времени».

Демократические лидеры в Конгрессе, в том числе Нэнси Пелози, заявили во время пресс-конференции, что слушания Мюллера были всего лишь частью дела, которое она и ее коллеги собирают против Трампа. Несколько кандидатов от Демократической партии подтвердили свою поддержку импичмента после показаний Мюллера.

Отвечая на вопрос CNN о словах Роберта Мюллера, подтвердившего, что согласен с тем, что письменные ответы президента Трампа следователям были не всегда правдивы, Трамп в ответ обвинил Мюллера в том, что правдивыми не были именно его, спецпрокурора, показания, а все расследование назвал «ложью». Трамп также считает, что демократы пострадают в 2020 году из-за этого «пустого» расследования: «У демократов не было ничего, и теперь у них еще меньше, чем ничего, и я думаю, что они проиграют выборы 2020 года, включая свои места в Конгрессе, из-за пути, который они избрали. Это была полная катастрофа для демократов, и я думаю, мы выиграем с большим отрывом, чем когда-либо».