В аэропорту Сан-Франциско запретили продажу воды в пластиковых бутылках

В международном аэропорту Сан-Франциско вступил в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление аэропорта, пассажирам рекомендуется пользоваться многоразовой посудой.

По данным аэропорта, ежедневно здесь продают порядка 9 тыс. бутылок с водой.

«Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы. Начиная с сегодняшнего дня, мы отказываемся от продажи воды в одноразовой пластиковой посуде», - говорится в заявлении.

Путешественникам предлагается использовать многоразовые бутылки, воду же можно будет набирать в специальных автоматах.

По данным телеканала Fox News, запрет распространяется на все точки продажи бутилированной воды на территории аэропорта: рестораны, кафе и вендинговые автоматы. Пассажирам также будут предложены для покупки воды алюминиевые или стеклянные емкости.

В аэропорту также действует ограничение на продажу еды в пластиковых контейнерах и пластиковых соломинок для напитков. В прошлом году Сан-Франциско и Сиэтл полностью отказались от пластиковых трубочек для напитков. А в 2014 году власти Калифорнии первыми в стране приняли закон о запрете на применение полиэтиленовых пакетов.