Telegram выпустит свою криптовалюту осенью

Крупная социальная сеть Telegram планирует выпустить первые партии собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram.

Перед этим, в течение ближайшей недели или двух, будет выпущена тестовая версия Gram, сообщили инвесторы. Telegram также планирует сделать цифровые кошельки Gram доступными для 200-300 млн пользователей мессенджера.

Как ожидается, Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира. Валюта также предназначена для покупки и продажи товаров в Telegram.

По данным издания, в начале 2018 года Telegram привлек $1,7 млрд средств инвесторов. В отличие от Facebook, который публично объявил о планах выпустить свою криптовалюту задолго до того, как был готов первый токен, Telegram держал свои планы в тайне. Однако когда криптовалюта будет обнародована, отмечает The New York Times, к ней со стороны госорганов могут возникнуть вопросы. Регуляторы все больше обеспокоены тем, что подобная валюта может быть использована в торговле наркотиками или отмывании денег. Власти США уже предприняли шаги по закрытию небольших криптовалютных проектов, сославшись на их нарушение законодательства о ценных бумагах.

Кроме этого, приложение Telegram позволяет легко отправлять зашифрованные сообщения, что, как пишет издание, сделало его популярным среди террористов и правительственных диссидентов и демонстрантов в Гонконге. The New York Times отмечает, ссылаясь на коммерческое предложения для Gram, что Telegram не будет контролировать перемещение цифровых денег, так как этот процесс будет управляться децентрализованной сетью компьютеров.