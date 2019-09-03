Касымбек назвал причину высоких цен на авиабилеты в Казахстане

Большое количество пассажиров и нехватка самолетов привели к высоким ценам на авиабилеты в Казахстане, заявил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Женис Касымбек. Для решения этих вопросов правительство совместно с АО «Самрук-Казына» планирует дополнительно капитализировать авиакомпании Air Astana и Qazaq air, чтобы они могли увеличить парк воздушных судов.

«Одним из вопросов послания стал вопрос доступности авиабилетов. Основной проблемой с высокой стоимостью билетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов для удовлетворения имеющегося спроса. В целях снижения стоимости тарифов в мае текущего года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик Fly Arystan, который до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день с 14 до 28 частот. Кроме того, правительством с АО «Самрук-Казына» планируется дополнительная капитализация авиакомпаний Air Astana и Qazaq air с целью увеличения парков воздушных судов», - сообщил Касымбек.

Что касается предотвращения дефицита железнодорожных билетов и незаконных посреднических методов, то в данный момент, по его словам, проводится цифровизация продажи билетов, введена норма, регламентирующая порядок продажи. Кроме того, в этом году национальная компания «Казахстан темир жолы» закупит более 100 пассажирских вагонов.

В кулуарах заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр отметил, что все знают, что цены на билеты формируются, исходя из авиационного сбора аэропорта, стоимости авиатоплива, стоимости самого воздушного судна, его лизингового продукта. Поэтому «нужно навести порядок, прежде всего, в регулировании цен на пиковые даты, когда авиакомпании, пользуясь динамическим ценообразованием, существенно завышают цены в выходные и праздничные дни».

«Эту работу мы с авиакомпаниями проводим, и я думаю, что этот вопрос отрегулируем. Международная практика показывает, что необходимо планировать свою поездку заранее, тогда и цена будет гораздо ниже», - подчеркнул он.

Что касается авиакеросина, то министр напомнил, что топливо больше не закупают за рубежом, Казахстан полностью обеспечивает себя.

«Вопрос регулирования стоимости будет решен в ближайшее время. Наши крупные компании покупают напрямую у трейдеров авиатопливо без посредников. Транзитные воздушные суда закупают авиатопливо у аэропорта. Вот здесь количество посредников и наценки совместно с министерством национальной экономики, комитетом по регулированию естественных монополий, мы этим вопросом будем активно заниматься», - заверил Скляр.