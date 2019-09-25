Главврачу 4-й горбольницы Алматы изменили меру пресечения

«Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отменила санкционированную ранее специализированным межрайонным следственным судом Алматы меру пресечения Канату Тезекбаеву. Избрана в отношении указанного лица новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Накануне стало известно, что главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог этой больницы Аскар Тунгушбаев задержаны и арестованы с санкции суда. Тезекбаеву инкриминируют ч.3 ст.317 УК РК – «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

По данным СМИ, они оказались под следствием после смерти Нурсултана Кудебаева – сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. В июле 2019 года после ДТП ему провели операцию на лопатку и ключицу в 4-й горбольнице, а позже Нурсултана Кудебаева перевезли в больницу в Германии, где он скончался.

Супруга врача Дина Тезекбаева написала открытое письмо президенту. Она считает, что следствие не представило доказательств ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, которые повлекли смерть Кудебаева. Она попросила Касым-Жомарта Токаева взять это дело под контроль. Между тем коллеги Тезекбаева написали письмо первому зампреду партии Nur Otan Бауыржану Байбеку с просьбой оказать содействие в освобождении медика под залог.

Сегодня глава государства поручил разобраться в ситуации с задержанием и арестом главного врача больницы.