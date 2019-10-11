В Москве на 86-м году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов, сообщают российские СМИ.

Он скончался сегодня в госпитале имени Бурденко. Известно, что Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Алексей Леонов окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это было 18 марта 1965 года. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Является Дважды Героем Советского Союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе»Союз — Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.