«Хоргос» останется закрытым до 15 февраля

По информации пресс-службы акимата Алматинской области, сегодня замакима регигна Батыржан Байжуманов проинспектировал все 6 приграничных пунктов пропуска на государственной границе. Здесь усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроли, прикомандированы медицинские работники, оснащенные стационарными тепловизорами, имеются противочумные костюмы, развернуты изоляторы.

«В связи с последними событиями, руководство Алматинской области вышло к правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС «Хоргос». Премьер-министр поддержал данный вопрос, так как здесь только с казахстанской стороны в день число посетителей достигало до 3,5 тыс. человек. Со стороны Китая – д 7 тысяч. Ввиду этого, МЦПС «Хоргос» будет закрыт до 15 февраля. В случае необходимости сроки будут продолжены. Есть понимание с китайской стороны», - отметил Байжуманов.

Вместе с тем в центральных больницах Алакольского, Уйгурского и Панфиловского районов развернуты дополнительные резервные койки на случай поступления больных.

Ранее сообщалось, что «Хоргос» закрыт до 2 февраля в связи с празднованием китайского Нового года.