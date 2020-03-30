Четверо больных коронавирусом находятся на ИВЛ – Биртанов

В тяжелом состоянии в общей сложности находятся 8 человек
Тамара Вааль, Vласть
Восемь пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодня находятся в тяжелом состоянии, четверо из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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