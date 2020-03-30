Четверо больных коронавирусом находятся на ИВЛ – Биртанов

Восемь пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодня находятся в тяжелом состоянии, четверо из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«У нас есть двое детей до 14 лет, их состояние не представляет на данный момент для нас угрозы. Нас беспокоят восемь пациентов, которые находятся в тяжелой степени, из них четверо находятся на аппаратах ИВЛ в реанимационных отделениях», - сказал Биртанов, отметив, что их состояние постоянно контролируют врачи, включая ведущих специалистов, которые проводят консультации посредством телемедицины.

В целом, заверил министр, состояние некоторых пациентов «имеет тенденцию к стабилизации», ухудшения не наблюдается. Еще 30 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и 244 – это у 85% пациентов – болезнь проходит без симптомов или в легкой форме.

«В соответствии с протоколами диагностики лечения, которые утверждены, которые мы регулярно обсуждаем и сверяем с нашими коллегами, в первую очередь, с китайскими, корейскими и японскими докторами, мы согласовываем свою тактику. Все пациенты получают необходимую противовирусную, симптоматичную терапию», - заверил Биртанов.

Он также напомнил, что один пациент в коронавирусом – это женщина – скончалась, 21 выписаны – 14 в столице и 7 – в Алматы.