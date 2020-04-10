Таджикистан закрыл въезд в страну для иностранцев

В стране пока не подтверждено ни одного случая коронавируса
В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения коронавирусной инфекции в Таджикистане введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе, сообщается на сайте МИД страны.
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