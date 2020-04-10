В стране пока не подтверждено ни одного случая коронавируса
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Таджикистан закрыл въезд в страну для иностранцев
фото dw.com

В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения коронавирусной инфекции в Таджикистане введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе, сообщается на сайте МИД страны.

Ограничения не касаются водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения, а также дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан. В случае въезда последней указанной категории лиц предусмотрена процедура обязательной 14-дневной самоизоляции в местах их постоянного проживания под наблюдением сотрудников министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

«В случае возникновения необходимости выезда из Республики Таджикистан граждан иностранных государств, не входящих в перечисленные категории, республиканский штаб по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 готов рассмотреть официальные обращения государств их принадлежности, в том числе по организации чартерных авиарейсов», - сообщили в МИДе.

Отметим, что в Таджикистане пока не подтверждено ни одного случая коронавируса.

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