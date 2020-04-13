Алматинская область вводит карантин

В Алматинской области с 15 апреля будет действовать карантин, который расширит ограничения, уже действующие в регионе с 31 марта.

Карантинные меры предполагают стандартный набор мер - запрет на выезд за пределы населенных пунктов, продолжение запрета на деятельность большинства объектов сферы услуг. На продовольственных рынках в регионе продолжат работу только мясные ряды. Работа продовольственных магазинов ограничена до 20 часов.

При этом гражданам предписано находиться дома, а покидать его для похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение можно не чаще одного раза в день. Подобного правила нет в карантинных ограничениях других регионов.

В субботу в Есике была госпитализирована 21-летняя местная жительница, у которой подтвердился коронавирус. Накануне в соседнем Талгарском районе COVID-19 подтвердился у 10-ти человек, контактировавших с ней. Власти региона закрыли на карантин четыре дачных массива.

Всего в Алматинской области выявлен 21 случай коронавируса, 4 человека выздоровели.

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