Экономика США упала на 4,8% в первом квартале

ВВП Соединенных Штатов в первом квартале сократился на 4,8% - это самое большое падение за 12 лет, сообщил департамент коммерции в среду, передает The New York Times.

Это первое снижение ВВП с кризиса 2014 года и самое масштабное со времени рецессии в 2008 году. При этом данные являются предварительными - информация за март еще продолжит поступать и цифры падения могут измениться.

Экономисты и аналитики ожидают, что цифры за второй квартал, на который пришелся пик коронавируса и связанных с ним карантинных мер, продемонстрируют куда более глубокое падение - на 30% и ниже.

Министр финансов Стивен Мнучин ранее заявлял, что ожидает постепенного восстановления экономики, начиная с лета, когда ограничительные меры из-за коронавируса начнут снимать.