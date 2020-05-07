Жителей города обязали носить маски
Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая
Фото Тасс

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении режима изоляции и других ограничений в городе до 31 мая, сообщает Meduza.

Сохранятся ограничения в работе предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта «и других непроизводственных отраслей». Театры, рестораны и спортивные объекты также будут закрыты.

Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный и перчаточный режим. Жители города будут обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов и торговых объектов, а так же при передвижении на общественном транспорте и такси.

Всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. Москва является лидером в стране по распространению COVID-19 в России - зафиксировано 92 676 случаев инфицирования. За последние сутки в городе скончались 39 пациентов, с начала эпидемии - 905 заразившихся. В интервью каналу "Россия 24" Собянин отметил, что по данным скрининговых исследований, реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе составляет около 2% населения.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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