Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении режима изоляции и других ограничений в городе до 31 мая, сообщает Meduza.

Сохранятся ограничения в работе предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта «и других непроизводственных отраслей». Театры, рестораны и спортивные объекты также будут закрыты.

Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный и перчаточный режим. Жители города будут обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов и торговых объектов, а так же при передвижении на общественном транспорте и такси.