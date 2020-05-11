В Казахстане завершилось действие режима ЧП

При последнем продлении в конце апреля Токаев анонсировал, что режим не будет пролонгирован, если это позволит эпидемиологическая ситуация. В течение последних двух недель Минздрав отмечал, что она стабилизировалась, а распространение коронавируса находится под контролем.

Снятие режима ЧП не будет означать окончание карантина, действующего практически во всех регионах страны. Карантинные ограничения дважды смягчались. Дальнейшие шаги в понедельник обсудит госкомиссия по ЧП, а президент планирует сделать на ее заседании заявление.

Режим ЧП в Казахстане действовал чуть менее двух месяцев – максимально допустимого срока, на который он может быть введен. На этот период был принят ряд мер и временных ограничений. В частности, была усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, отменены массовые мероприятия, ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий; установлены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана как для граждан республики, так и для иностранцев.