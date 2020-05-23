В Усть-Каменогорске возродили речной трамвай

В Усть-Каменогорске в субботу начал курсировать речной трамвай, передает госагентство Казинформ со ссылкой на акимат города.

Трамваи будут отходить от речного вокзала ежедневно каждый час - с 9 утра до 9 вечера. Проект возрождения речного трамвая, который перестал ходить в городе в начале 1990-х, акимат Усть-Каменогорска реализовал совместно с компанией "БелАлекс".

В акимате сообщили, что движение будет вестись по двум маршрутам: непрерывная прогулка по Иртышу с возвратом на речной вокзал, продолжительность - один час и прогулка по Иртышу с остановкой в парке «Самал» и возвратом на речной вокзал.

Усть-Каменогорск с населением около 330 тыс. человек расположен на реке Иртыш. До 1990-х годов речным транспортом он был связан с несколькими городами в Восточном Казахстане. Попытки возрождения речного транспорта предпринимаются в регионе уже несколько лет.