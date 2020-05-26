Правительство поручило акиматам тщательнее следить за соблюдением карантина

Межведомственная комиссия поручила акиматам усилить контроль за соблюдением карантинных мер. Накануне действий от правительства и акиматов потребовал президент Касым-Жомарт Токаев, констатировавший, что казахстанцы перестали соблюдать карантин.

Комиссия поручила акиматам добиться снижения «уровня социальных контактов в трудовых коллективах» - это означает, что к работе будут привлекать не более 50% сотрудников. При этом акиматы должны «организовать контроль за ношением масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены».

Кроме того, акиматам предложено «обеспечить условия соблюдения социального дистанцирования». При этом комиссия не пояснила ни что означает на практике это требование, ни каком образом оно должно быть реализовано.

Общественный транспорт в регионах должен быть загружен «только по количеству посадочных мест, допуск пассажиров в салон только в масках». В столице и Алматы с прошлой недели пассажиры жалуются на переполненные салоны общественного транспорта. В акиматах городов на эти жалобы никак не реагировали.

Председатель комиссии, вице-премьер Ералы Тугжанов в ходе заседания признал, что «в ряде регионов наблюдается прирост заболеваемости, что в первую очередь, связано с несоблюдением карантинных мер». Накануне о том, что ослабление карантина привело к росту заболеваемости заявили и в Минздраве.

Тем не менее ни один регион Казахстана не объявил об ужесточении карантина, несмотря на ускоряющийся прирост новых случаев коронавируса. Аким Карагандинской области Женис Касымбек, выступая на брифинге во вторник, напротив сообщил об ослаблении карантинных мер, несмотря на то, что в регионе за неделю – с 19 до 26 мая число зараженных выросло на 150% - с 263 до 662. Прирост Касымбек объяснил «активным тестированием».

В целом в Казахстане подтверждено 8 969 случаев коронавируса, 35 человек скончались от его последствий, 4 607 выздоровели.