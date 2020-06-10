Следственный суд арестовал Асию Тулесову

Следственный суд в среду арестовал гражданскую активистку Асию Тулесову на 10 суток с возможностью продления ареста. Тулесову обвиняют в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти.

«Следственный судья постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Тулесовой сроком на десять суток», - зачитала постановление судья межрайонного следственного суда Марал Джарилгасова.

Судья заявила, что «особенности личности подозреваемой Тулесовой, исходя из материалов санкционирования, свидетельствуют о склонности к совершению новых уголовных правонарушений». Прямой эфир оглашения постановления, находясь в офисе у адвоката Тулесовой Алимжана Оралбая, у себя в Facebook вела мать активистки Жанар Джандосова.

Оралбай заявил, что будет обжаловать это постановление. «Считаем решение незаконным. Следствие и прокуратура не предоставила материалы, которые подтвердили бы, что она может продолжить преступление. Будем обжаловать», - сказал он в прямом эфире Джандосовой. Он также заметил, что «через 10 суток следователь вновь должен выйти с ходатайством о продлении меры пресечения».

Суд по рассмотрению меры пресечения проходил в онлайн-режиме. Изначально планировалось, что для этого сотрудники суда используют приложение TrueConf. Журналистам Vласти удалось подключиться к трансляции, но по каким-то причинам к ней не смогли присоединиться прокурор, адвокат и сама Тулесова, находившаяся в изоляторе временного содержания. После этого судья приняла решение провести заседание в WhatsApp, к которому журналистов уже не подключили.

Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса).

Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва в суде так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Несмотря на то, что суд проходил онлайн, у здания межрайонного следственного суда собралось несколько групп поддержки Тулесовой. Среди них были представители Молодежной информационной службы Казахстана (МИСК) и движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan (ОQ). Часть из них пришла с плакатами «Свободу Асе», «Нет репрессий», «Әділ сот» и другими. Примечательно, что вскоре после появления активистов около здания суда начались работы, судя по всему, по перекопке грядок.

«Я пришёл поддержать мою подругу, а так же единомышленницу Асю Тулесову, так как считаю, что власть демонстрирует подавление наших гражданских свобод, это дело явно политическое. Кроме того, власть демонстрирует избирательный подход. Например, вчера я подал жалобу в прокуратуру на сотрудников правоохранительных органов, которые задержали меня около управления полиции 6 июня. Тогда имело место явное нарушение законов, задержание без протоколирования, изъяли рупора без соответствующего протокола. И, конечно же, ответов пока нет. А Асю, которая лишь срывает фуражку с полицейского, они решили судить аж по двум статьям, к тому же задержали в ИВС без необходимости. Это неприкрытое лицемерие, ещё и на фоне явного недовольства народа работой МВД. Это нашу власть никак не красит», - сказал Vласти активист OQ Бейбарыс Толымбеков.

«Мы пришли поддержать Асю к зданию суда, потому что она - наша подруга и коллега. Мы поддерживаем ее требования свободы мирных собраний, поддерживаем ее тезис о том, что полиция не должна применять грубую силу против демонстрантов, фактически карая граждан за митинг. Именно эта чрезмерная сила и где-то агрессия полицейских, как мы увидели на видео, вызвали ответные эмоции Аси. Очень переживаем за неё, понимая, что она находилась в состоянии аффекта, когда сбила фуражку полицейского, и надеемся, что суд примет это во внимание и учтет поведение полиции тоже», - прокомментировала Vласти общественный деятель и глава попечительского совета МИСК Ирина Медникова.

Ранее адвокат Асии Тулесовой Алимжан Оралбай заявлял, что избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, о которой ходатайствовало следствие, незаконно.

«Мы считаем ее (меру пресечения – V) незаконной, так как согласно УПК, содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции следственного судьи в отношении подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусматривается лишение свободы на срок свыше 5 лет. Только в исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусматривается наказание сроком меньше пяти лет. Ни под одно из этих исключений Асия не попадает. На сегодняшний день ее подозревают по части 1 статьи 380 УК, максимальное наказание по этой статье – в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении нее не может быть избрана мера в виде содержания под стражей», - сказал Оралбай Vласти.

Тулесова была задержана после допроса в полиции в понедельник вечером. Во вторник общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову.

Асия Тулесова – известная алматинская гражданская активистка, лидер экологической организации Almaty Urban Air. Также она известна акций «От правды не убежишь», за которую в 2019 году ее и Бейбарыса Толымбекова подвергли административному аресту.

В 2016 году, когда была возможность самовыдвижения на выборах, Тулесова пыталась зарегистрироваться как кандидат в депутаты маслихата. С предвыборной гонки ее сняли из-за разницы в налоговой декларации, которая составила 78 тиын.