В Казахстане принят новый Административный процедурно-процессуальный кодекс

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс и поправки к нему, сообщает Акорда. В целом новый кодекс направлен на равные условия граждан и государства в суде.

Как сообщал ранее министр юстиции Марат Бекетаев, кодекс закрепляет совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений, а также устанавливает эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти. В части регулирования административных процедур закрепляется понятие «административный орган», к которому будут относиться не только госорганы, но и негосударственные субъекты, наделенные «властными полномочиями». Также документом внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти.

«Принцип приоритета прав обязывает правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан», - пояснял глава Минюста.

Вместе с тем при принятии органами власти управленческих решений в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие «обратную связь». Основное правило здесь заключается в том, что субъект власти обязан выслушать мнение заинтересованного гражданина перед принятием окончательного решения.

Кодексом вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. То есть «гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина». Кроме того, в стране появится институт обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров, к примеру, налоговые и таможенные. А производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке до двадцати дней. В части административного судопроизводства, отличительной чертой станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Также водится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП) как вида процессуального принуждения в целях обеспечения своевременного исполнения их требований.