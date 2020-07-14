ЦИК отказался зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси

На заседании Центризбиркома во вторник председатель ЦИК Лидия Ермошина сослалась на неотраженные в декларации незаконные доходы, которые Бабарико получал во время «преступной деятельности», руководя «организованной преступной группой», и заявила, что политик использовал «незаконную иностранную помощь». Издание уточняет, что речь идет про «Белгазпромбанк» и его сотрудников. Также глава ЦИК озвучила информацию следствия, при том, что вина Виктора Бабарико еще не признана судом. Юрист штаба Бабарико Максим Знак обратил на это внимание, но Ермошина заявила: «Мы доверяем органам, которые ведут это расследование».

Голосование в отказе в регистрации было единогласным. Официальная причина – «несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании».

Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном. Они были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля на допрос. Следственные действия были связаны «с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов» в рамках уголовного дела по «Белгазпромбанку», который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико. В банке проходили обыски и задержания. Сам Бабарико считает, что это «в большей степени политический заказ». Позже СМИ сообщали, что он и его сын водворены в СИЗО, а в доме Виктора Бабарико прошли обыски.

В предвыборном штабе Бабарико после его задержания заявили, что то, что «сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам». По данным штаба политика, за выдвижение Бабарико было собрано 425 тыс. подписей. Кандидатам в президенты Беларуси для официальной регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку.

21 июня сообщалось, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, но по какой именно, его адвокат сообщать отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов дела.

Виктора Бабарико называют главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах. Он уже второй потенциальный участник выборов, задержанный в ходе избирательной кампании. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Сергей Тихановский.

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