Казахстан не затягивает с разрешением на транзит мигрантов через свою территорию – МИД

Казахстан в период пандемии не затягивал вопрос с разрешением транзита мигрантов из стран Центральной Азии через свою территорию, заявил Vласти официальный представитель МИД Айбек Смадияров, комментируя публикацию о проблемах с возвращением мигрантов домой.

«Вопрос возвращения из России граждан некоторых стран Центральной Азии на родину находится в компетенции прежде всего властей этих стран, а не Казахстана. Все досужие разговоры о том, что казахстанские власти их не пропускают транзитом через свою территорию и затягивают с разрешением на транзит не соответствуют действительности», - заявил Смадияров.

Он подчеркнул, что «с начала пандемии через территорию Казахстана транзитом из России в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан проехали несколько тысяч граждан этих стран». «Это все было организовано как раз таки при активном содействии казахстанских властей», - отметил Смадияров.

По его словам, для проезда транзитом через Казахстан «в первую очередь необходимы официальные обращения властей той страны, чьи граждане оказались на российской стороне казахстанско-российской границы». «Только после этого мы можем рассмотреть их обращение в рамках Межведомственной комиссии», - сказал официальный представитель МИД.

«Учитывая, дружеские и добрососедские отношения с республиками Центральной Азии, казахстанская сторона всего лишь в течение полудня принимала положительные решения о разрешении на транзит», - уверил Смадияров.

Он также обратил внимание, что «на территории Казахстана все еще действует карантийный режим, и в этой связи при принятии решений о пересечении государственной границы Казахстана иностранными гражданами во главу угла ставится безопасность нашего населения, строго должны соблюдаться все медицинские требования». «И мы принимаем решения на основе трезвых оценок всех рисков, а не эмоций», – добавил он.

«Мы и сейчас готовы оказать максимальное содействие нашим соседям в случае их обращения», - заявил Смадияров.

С мая на территории нескольких регионов России в созданных рядом с границей и на вокзалах лагерях находились тысячи мигрантов из стран Центральной Азии, которые пытались вернуться домой из-за пандемии.

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