Второй день протестов
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Кыргызстан меняет власть. Онлайн
Фото Бекжана Асылбекова, Kloop.kg

Накануне вечером мирный митинг перерос в силовое противостояние в Бишкеке. Ночью протестующие взяли здание парламента и гостелевидения и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Vласть ведет онлайн второго дня протестов в Кыргызстане.

В Казахстане надеются, что "кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства", заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

На журналистов Kloop напали неизвестные у здания правительства Кыргызстана. Утром напали на журналистов радио "Азаттык" в Оше. Минувшей ночью и вечером на журналистов также нападали - как представители протестующих, так и сотрудники правоохранительных органов. И тем и другим не нравится, что их снимают.

Освобожденные из заключения Алмазбек Атамбаев и Сапар Искаков, бывшие президент и премьер Кыргызстана, в 14 часов приедут к своим сторонникам, которые заявили об объедидении партий "Социал-демократы" (создана сыновьями Атамбаева) и Социал-демократическая партия Кыргызстана - осколки партии экс-президента.

На месторождении золота Джеруй работы приостановлены после того, как на рудник ворвались неизвестные, сообщили агентству 24.kg в управляющей компании.

В городском кенеше (местный представительный орган власти) Оша идет тайное голосование депутатов по вопросу об отстранении от должности мэра города Таалайбека Сарыбашова. Депутаты считают, что на выборах здесь использовался административный ресурс. Это первая попытка за минувшие сутки отстранить чиновника от власти исключительно легитимным способом,

Kloop публикует фотографии из здания Белого дома - здесь расположены парламент и администрация президента. Здание заняли минувшей ночью, внутри - разгром. Несколько кабинетов на верхних этажах сгорело.

В городе Кызыл-Кия в Баткенской области на юге Кыргызстана протестующие захватили здание мэрии города и выбирают нового главу города, сообщает Kaktus.

Протестующие захватили здание генеральной прокуратуры Кыргызстана, сообщает Kaktus. Две оппозиционные партии заявили о назначении своих представителей исполняющим обязанности генпрокурора.

Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, призвал народ к спокойствию, а оппонентов - к возвращению в правовое поле.

Kloop.kg публикует текст расшифровку обращения:

«Дорогие соотечественники!

Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть.

Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок

Они нарушили мирную жизнь горожан.

Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям.

Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина.

Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата.

Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле».


Главы двух областей Кыргызстана - Иссык-Кульской и Таласской - ушли в отставку, сообщает 24.kg. Позднее сало известно, что покинул пост и глава Нарынской области.

Соратница Алмазбека Атамбаева - бывший зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева - опубликовала фотографии бывшего президента на свободе и в окружении сторонников. Во вторник его ждут на площади в Бишкеке, но время появления неизвестно.

В Бишкеке продолжается и митинг на центральной площади Ала-Тоо. Акции протеста проходят и еще в нескольких частях города. Фото Kloop.kg.

Kloop ведет прямой эфир от здания парламента и администрации президента в Бишкеке, которое ночью было занято протестующими.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева сообщила 24.kg, что Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке и "контролирует ситуацию".

"Президент Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия он направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", — сказала Толгонай Стамалиева.

"К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан", — сказала пресс-секретарь Жээнбекова.

Kaktus публиует фоторепортаж из утреннего Бишкека - улицы города убирают после событий прошлого вечера и ночи.

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В Оше проходит митинг сторонников президента Сооронбая Жээнбекова, передает Kaktus. Они недовольны произошедшим в Бишкеке и не считают события революцией. На митинге, собравшем до сотни человек, выступил брат президента Асылбек Жээнбеков.

По состоянию на 08:00 после беспорядков в Бишкеке всего по линии скорой помощи и самообращением зафиксировано 590 пострадавших, передает Kloop.kg.

439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Один пострадавший скончался - это первая жертва противостояния в Кыргызстане, ранее о погибших известно не было.

Протестующие заняли здание мэрии Бишкека. Информацию об этом 24.kg подтвердил мэр города Азиз Суракматов.

Ранее оппозиция назначила бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова комендантом Бишкека.

Что произошло минувшим вечером и ночью:

- Около 21 часа вчера группа людей попыталась прорваться на территорию парламента и администрации президента - в Белый дом. Лидеры оппозиции уверены, что это были провокаторы.

- Силовики после этого начали разгон мирного митинга, продолжавшегося на площади Ала-Тоо с 11 утра, применялись слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие закидывали силовиков камнями.

- Противостояние в центре Бишкека продолжалось до глубокой ночи.

- После 3 утра протестующие вошли в здание парламента и администрации президента, позднее заняли здание государственной телерадиокомпании.

- Около 4 утра из СИЗО госкомитета национальной безопасности был освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев, который был осужден на 11 лет лишения и проходит обвиняемым по еще целому ряду дел. Позднее из колонии под Бишкеком был освобожден бывший премьер-министр Сапар Искаков.

- К утру оппозиция объявила о формировании национального комитета и назначении своих людей на различные должности.

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