Казахстан и Узбекистан дали старт строительству центра торгово-экономического сотрудничества на границе

Сегодня в районе пункта пропуска «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекской границе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия», сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

В ходе переговоров премьер-министры стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, туристической, космической сферах, промышленной кооперации, рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, также межрегионального и приграничного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов в автомобилестроении, переработки продукции АПК, а также строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент». По итогам переговоров Мамин и Арипов подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС «Центральная Азия», а также протокол о совместных действиях по развитию железнодорожного транспорта.

МЦТЭС «Центральная Азия» будет размещен в районе пунктов пропуска «Жибек Жолы» (РК) и «Гишт Куприк» (РУ) на площади 400 га. Его пропускная способность – 35 тыс. человек и 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях. Центр призван стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов Казахстана и Узбекистана.

Правительства стран намерены довести уровень взаимной торговли до $10 млрд, и "стартующий сегодня проект будет служить достижению этой цели и способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического сотрудничества двух государств", отметил Мамин.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании единой товаропроводящей системы между РК и РУ путем открытия трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в $22,5 млн и мощностью перевалки 67 тыс. тонн в год.