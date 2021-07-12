В Казахстане ужесточат карантин в регионах, находящихся в «красной» зоне

Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq», деятельность закрытых пляжей и аквапарков; в выходные и праздничные дни запрещена работа общественного транспорта, объектов общественного питания, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2 тыс. кв. м, открытых рынков, ярмарок, спортивных объектов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, фудкортов, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq». Кроме этого, в будние дни будет ограничена деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq», до 20:00; ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18:00; объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», до 20:00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» – до 18:00.

Вместе с тем вице-премьер Ералы Тугжанов в рамках исполнения поручения главы государства поручил госорганам в кратчайшие сроки разработать стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19; до 19 июля – установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса и определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации; организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer на поставку вакцины; проработать вопрос запуска цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования. Также до 19 июля должны быть внесены предложения по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»; разработаны и утверждены правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации, а также предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

Помимо этого, вице-премьер поурчил руководителям госорганов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы и повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции