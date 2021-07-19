Минздрав в МИД должны ускорить регистрацию QazVAC в ВОЗ – Токаев

Казахстан должен расширить линейку вакцин от производителей - лидеров в этой области и ускорить регистрацию собственной вакцины QazVAC во Всемирной организации здравоохранения. Об этом в понедельник в ходе совещания по ситуации по коронавирусной инфекции в Акорде заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и министерства иностранных дел», - отметил Токаев.

По его убеждению важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. В этой связи президент попросил правительство взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в течение месяца.

Также глава государства поднял вопрос необходимости расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области.

«Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках», - высказал мнение Токаев.