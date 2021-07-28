Завод по производству вакцины QazVac запустили в Жамбылской области

В Жамбылской области открылся завод по производству казахстанской вакцины QazVac, где уже выпущено 600 тыс. доз. В ближайшие дни в регионы поступят 100 тыс. доз препарата, а после завершения проверки на безопасность между ними будет распределена первая партия вакцины, сообщил во время брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

По словам Цоя, в стране запустили свою производственную площадку в Жамбылской области по производству QazVac, и первая выпущенная партия уже находится на складах: «Да, действительно, завод запущен, он получил сертификат и на нем выпущена производственная серия. Это первая партия. <...> На сегодняшний день 100 тысяч доз (вакцины QazVac - V) развозятся по регионам Казахстана, в часть регионов уже привезли. Параллельно выпущены еще 600 тысяч доз, которые сейчас находятся на этапе проверки на безопасность, и в августе они также поступят в наши регионы»/

Кроме того, Цой прокомментировал оказание гуманитарной помощи Кыргызстану в объеме 25 тысяч доз вакцины. «Было обращение на руководство страны с просьбой о поддержке. И Казахстан, как страна, как получающая гуманитарную помощь, так и оказывающая данную помощь, оказала содействие нашей соседней братской республике. Поэтому это достижение Казахстана, что наша вакцина используется, в том числе, и в других странах. Объем, конечно, у нас запрашивали больше», − пояснил он.

Пресс-служба минздрава Кыргызстана сообщила, что 28 июля в страну действительно доставили 25 тысяч доз вакцины QazVac казахстанского производства. Препарат доставили в качестве гуманитарной помощи. Такого количества препарата хватит, чтобы привить 12 500 человек.

В конце июня вице-премьер Ералы Тугжанов сообщал, что Казахстан отказался разливать вакцину QazVac в Турции и собирается перенести производство на завод в Жамыблской области. Для строительства завода Казахстану пришлось заказывать оборудование из Китая и США, однако из-за пандемии возникли проблемы с доставкой. Тогда прогнозировалось, что 600 тыс. доз предприятие сможет выпустить только к концу августа − началу сентября. С сентября завод должен нарастить выпуск до 1 млн. доз.

Первую партию вакцины против коронавируса QazVac, размером 50 тыс. доз, выпустили на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Ее распределили по всем городам и областям Казахстана 23 апреля. В то же время правительство начало рассматривать различные площадки для масштабирования производства. Однако в начале мая депутаты мажилиса не сразу нашли ответственных за организацию завода.

Впоследствии контролировать весь процесс первый вице-премьер Алихан Смаилов обязали правительство, прежде всего министерство образования и науки. На тот момент ориентировочно сдачу завода планировали произвести в конце года. Его предполагаемая проектная мощность составляла 1 млн. доз в год.

Казахстан начал производство и вакцинацию отечественной вакциной QazVac до завершения третьей фазы клинических испытаний и не опубликовав полные данные о второй и третьей фазах. При этом государство утверждает, что вакцина безопасна, надежна и эффективна, отвергая критику экспертов за недостаток информации о температуре, концентрации и длительности процесса инактивации, деталях очистки и выращивания вируса.