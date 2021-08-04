Умер заместитель акима Жамбылской области

Причиной стал коронавирус
На 59-м году жизни скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек, сообщает «Казинформ».
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