Причиной стал коронавирус
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Умер заместитель акима Жамбылской области

На 59-м году жизни скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек, сообщает «Казинформ».

По информации пресс-службы областного акимата, он умер от прогрессирующей дыхательной недостаточности. СМИ пишут, что причиной стал коронавирус.

Улан Жазылбек родился в 1962 году. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель» и Университет имени Д.А. Конаева по специальности «Юриспруденция». В разные годы занимал руководящие должности в коммерческих организациях, работал в структуре департамента архитектурно-строительного контроля города Алматы, в АО международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», ТОО «Хоргос-сервис», был зампредседателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития, работал в структуре министерства национальной экономики и министерства по инвестициям и развитию РК. Был первым заместителем акима Павлодарской области. С 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области, курировал вопросы строительства.

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