Токаев обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Россия настроена на укрепление союзнических отношений с Казахстаном, заверил Путин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник провел телефонный разговор со своим российским коллегой, сообщила Акорда.
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