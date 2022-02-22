Токаев обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник провел телефонный разговор со своим российским коллегой, сообщила Акорда.

«Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины», - указывается в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

«Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств», - говорится в нем.

Накануне Путин признал суверенитет «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» - территории на востоке Украины, которая с 2014 года контролируется сепаратистами, имеющим поддержку России. Этим вечером Совет Федерации – верхняя палата парламента России – разрешил Путину отправить российские войска на Донбас.

Утром во вторник МИД Казахстана заявил, что вопрос о признании страной «ДНР» и «ЛНР» «на повестке дня не стоит». При этом в отношении украинско-российского кризиса Казахстан намерен «придерживаться нейтралитета».

Украина и западные страны осудили признание Россией суверенитета «ДНР» и «ЛНР» и объявили о новых санкциях в отношении Москвы.