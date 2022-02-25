Евросоюз вводит пакет санкций в отношении России

Как написала глава Еврокомиссии в Twitter, это пакет «масштабных и целенаправленных санкций». Санкции направлены против 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных; нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору. Также Евросоюз запретил продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

О санкциях против 58 российских физических и юридических лиц заявила и Канада. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что часть санкций будут направлены против представителей российской элиты и членов их семей, сотрудников силовых структур, а также «группы Вагнера» - теневой частной охранной фирмы, связанной с Россией, а также российских банков. Канада также отменяет экспортные разрешения для России на товары на сумму $550 млн.

«Наглое пренебрежение президентом Путиным международным правом, демократией и человеческими жизнями представляет собой огромную угрозу безопасности и миру во всем мире», - сказал Трюдо.

О санкциях в отношении России объявил и президент США Джо Байден. В частности, Соединенные Штаты вводят блокирующие санкции против ВТБ, банка «Открытие», «Совкомбанка», «Новикомбанка» и «Сбербанка», который хранит треть всех финансовых активов России. Операции с акциями и долговыми обязательствами этих банков должны быть завершены к 25 мая. Кроме того, страны «Большой семерки» договорились «ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро и йенах», и таким образом они ограничат способности России оставаться частью мировой экономики, заявил Байден.

Как пояснил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, Вашингтон ожидает, что негативный эффект от санкций будет нарастать на протяжении ближайших месяцев, что приведет к ослаблению рубля, оттоку капиталов, снижению инвестиций и покупательной способности. Меры Вашингтона по экспортному контролю коснутся полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров, что повлияет на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль и кораблестроение.

Американский президент также сообщил, что он добавляет в санкционный список представителей российской правящей элиты и членов их семей: «Это люди, которые лично выиграли от политики Кремля, и они должны разделить боль».