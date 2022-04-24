Активистов, задержанных на митинге за свободу политзаключенных, арестовали на 15 суток

Активисты Равкат Мухтаров, Айгерим Тлеужан и Бекен Бейсалиев, задержанные на митинге в воскресенье, арестованы на 15 суток. Им вменили нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. При этом сами активисты уверены, что ничего не нарушали, поскольку не получили уведомления об отказе в согласовании митинга от акимата.

"В 12:40 Равкат [Мухтаров] сообщил мне о том, что их задержали, в 13:00 активисты были в управлении полиции и с того момента их не выпускали. Адвокат подтвердил, что митинг был санкционирован, так как в соответствии с 11 статьей закона о мирных собраниях, организатор может проводить мирное собрание, если в течение трех дней ответ от акимата не поступил. У прокурора на руках был отказ в проведении митинга, но без подписи акима. При этом, в соотвествии с законом, отказ должны были отправить организаторам либо по почте, либо в онлайн формате. Но никакого отказа не было", - рассказала Власти активистка Асем Ескабыл, которая находится на связи с адвокатом арестованных.

Со слов адвоката, слушания по делу каждого задержанного проходило не больше минуты.

При этом активисты не знают о судьбе еще десятка задержанных на митинге. В департаменте полиции не ответили на звонки Власти.

Днем в Алматы несколько десятков человек пришли на акцию протеста с требованием освобождения политических заключенных. Спустя полчаса после начала акции протестующие попытались отправиться шествием в сторону проспекта Достык, однако полиция сначала преградила им путь, а затем начала задержания.