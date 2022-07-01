Работы по разминированию участка Черного моря от снарядов времен Второй мировой войны продлены до 5 июля − НК КМГ

Разминирование одного из участков Черного моря от снарядов времен Второй мировой войны продлено до 5 июля. Работы, в связи с которыми была приостановлена эксплуатация двух причалов на Каспийском трубопроводном консорциуме, должны были завершиться 25 июня, но их пришлось отложить из-за погодных условий, сообщает пресс-служба НК «КазМунайГаз».

«Работы по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 проводятся силами МЧС России с 15 июня текущего года. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме. Изначально планировалось завершить работы по разминированию до 25 июня. Однако в связи с погодными условиями работы были продлены до 5 июля текущего года», − говорится в сообщении нацкомпании, выпущенном по итогам встречи с президентом российской ПАО «Транснефть».

Во время встречи стороны также были проинформированы о том, что проводимые работы по разминированию в районе ВПУ-2 завершаются, и уже с 1 июля нефтепровод будет работать с использованием двух выносных причальных устройств. Работы по дообследованию и разминированию в акватории ВПУ-1 планируется завершить до 5 июля 2022 года.

Руководители НК КМГ и «Транснефти» отметили, что КТК в условиях операции по разминированию обеспечивает бесперебойную отгрузку казахстанской нефти согласно графикам грузоотправителей. Они также выразили надежду на завершение работ в срок и подтвердили важность стабильного функционирования всех трех выносных причальных устройств.

Главы компаний заявили, что удовлетворены динамикой двусторонних отношений по всем аспектам и подчеркнули, что сотрудничество сторон реализуется в духе взаимопонимания и партнерства.

Российская сторона сообщала Казахстану о начале работ по разминированию 13 июня. Глава министерства энергетики Казахстана Булат Акчулаков после этого заявлял, что приостановка работы двух ВПУ никак не скажется на объемах экспорта казахстанской нефти, так как на месторождении Кашаган с 1 июня по 15 июля проводится ремонт, из-за чего объемы отправляемой по КТК нефти должны сократиться.