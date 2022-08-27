Правительство прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2023 году в коридоре 7,5–9,5%

По прогнозу социально-экономического развития страны до 2027 года, ВВП Казахстана в 2023 году составит 4%, инфляция сложится в коридоре 7,5-9,5%, а курс доллара – на уровне 470 тенге. Такие данные в субботу в ходе заседания правительства озвучил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.

«Прогноз социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары. Согласно консенсус-прогнозу МФО, мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне 104,2 долларов США за баррель. Рост мировой экономики в 2023 году составит 3%», - рассказал Куантыров.

Он отметил, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на ближайшие четыре года. В частности, при базовом сценарии для формирования бюджета Миннцэкономики предлагает использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге.

«Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%», - сказал министр.

При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара США – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%. Пессимистичный сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель и ослабление курса до 500 тенге за доллар США. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%.

«Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025–2027 годы до 3-4%», - подчеркнул Куантыров.

В Миннацэкономики ожидают положительный рост во всех базовых отраслях экономики, например, среднегодовые темпы роста в промышленности – 3,1%, в том числе, в обрабатывающей промышленности – 3,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%, прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем составит 3,8%, торговли – 5,7%, добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. Таким образом, доходы республиканского бюджета в 2023 году, по прогнозам, составят 13,9 трлн тенге, или на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 36,4%. В плановом периоде ожидается их рост к 2025 году до 16,2 трлн тенге, или на 17,2%.

«Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики», - добавил Куантыров.

В связи с тем, что объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, по прогнозам, они не будут превышать объем поступающих в Национальный фонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Поэтому на реализацию мероприятий плана антикризисных мер правительства на 2022 год и социально значимых проектов национального масштаба по решению президента планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1 трлн тенге в 2023 году и 400 млрд тенге – в 2024 году.

Вместе с тем расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21,0 трлн тенге в 2023 году до 22,7 трлн тенге в 2025 году. Как уточнил глава Миннацэкономики, по отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16,2-15,5% в 2024-2025 годах. Дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6 и 2,5% к ВВП соответственно.

Что касается проекта закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023–2025 годы», то документом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов США за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов США за баррель в 2024-2025 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет определен в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году, 2 трлн тенге – в 2024 году, 1,9 трлн тенге – в 2025 году.