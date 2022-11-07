Объем транспортировки нефти через порты Актау и Курык будут доведены до 20 млн тонн в год – Токаев

На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла, поэтому будут активизированы все имеющиеся мощности портов Актау и Курык, объемы транспортировки нефти через них доведены до 20 млн тонн в год, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области в понедельник.

«Повышение транспортно-логистического и инвестиционного потенциала. Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал. Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов», - заявил Токаев.

С учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение, подчеркнул он. И по этому вопросу, по его словам, есть взаимопонимание со странами-партнерами. Токаев считает, что необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык, чтобы увеличить пропускные способности и довести объемы транспортировки нефти до 20 млн тонн в год.