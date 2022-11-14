С нового года в Казахстане монетизируют соцпакет для детей

С нового года в Казахстане гарантированный социальный пакет для детей из числа получателей адресной социальной помощи переведут в денежный. Об этом сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос .

«Для детей из числа получателей АСП введен гарантированный социальный пакет в виде обеспечения детей в возрасте от 1 до 6 лет продуктовыми наборами и наборами бытовой химии, детям школьного возраста предоставляются бесплатное питание по месту обучения, одежда и школьные принадлежности, льготный проезд на городском общественном транспорте. С 1 января 2023 года предусмотрен перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, с натурального на монетизированный вид помощи», - сообщил Смаилов.

По его информации, за девять месяцев этого года продуктовые наборы и наборы бытовой химии получили порядка 178,4 тыс. детей дошкольного возраста, на эти цели выделено более 16,7 млрд. тенге.

Вместе с тем, сообщил глава правительства, изучаются вопросы расширения перечня продовольственных товаров и увеличения нормы потребления продуктов.

Кроме этого, напомнил, Смаилов, во исполнение послания главы государства от 1 сентября и в рамках Года детей с января 2023 года период выплаты пособия по уходу за ребенком будет продлен до полутора лет. Из республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы для этого потребуется дополнительно 90 846,5 млн тенге (2023 год – 23 448,7 млн тенге, 2024 год – 32 852,3 млн тенгег, 2025 год – 34 545,5 млн тенге).

Также на шесть месяцев продлевается период субсидирования за счет бюджетных средств обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком. На эти цели из республиканского бюджета в 2023 – 2025 годы будет дополнительно выделено 19 506,3 млн тенге (2023 год – 5 334,9 млн тенге, на 2024 год – 7 005,6 млн тенге, на 2025 год – 7 165,8 млн тенге).

«В связи с продлением периода социальных выплат до 1,5 лет для выплаты участникам системы социального страхования потребность государственного фонда социального страхования составляет на 2023 – 2025 годы 562 310,7 млн тенге (2023 год – 161 868,9 млн тенге, на 2024 год – 192 605,5 млн тенге, на 2025 год – 207 836,3 млн тенге)», - добавил Смаилов.

В своем запросе депутаты от Народной партии Казахстана поднимали вопрос, что социальной помощи часто недостаточно, «нет ответа и предложений на проблему детской бедности». Депутаты напомнили, что ранее неоднократно привлекала внимание правительства к этой проблеме, «но реального решения в виде национальной стратегии или программы искоренения детской бедности нет».

«Между тем фактически по-прежнему миллион казахстанских детей пребывают в бедности! Это каждый шестой ребенок в стране. Это сухие цифры ЮНИСЕФ, так и не оспоренные государственными органами», - констатировали депутаты.

Они предлагали ежемесячное универсальное пособие всем детям по праву рождения до 18 лет, принять соответствующий национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства», продлить оплачиваемый период ухода за ребенком до трех лет, разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка.