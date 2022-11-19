Антикор объявил в розыск еще одного человека из окружения Сатыбалды

«Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building». Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику «Каратау» на сумму 6,2 млрд. тенге», - говорится в сообщении Антикора.

По его данным, Байсеитов руководил компанией «Iri building» и «распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены».

Ущерб государству оценили в 320 млн. тенге.

По информации Антикора, Байсеитов скрывается за рубежом.

Кайрат Сатыбалды, некогда один из наиболее влиятельных фигур в казахстанской элите, был арестован в марте этого года по обвинению в целом ряде преступлений. В октябре он получил шесть лет колонии по делу о хищениях в нацкомпании Казахтелеком. При этом расследования по нескольким другим делам еще продолжается, по одному из них фигурантом проходит его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, она также с марта находится под стражей.

Сатыбалды после ареста передал государству через договоры дарения многие активы, включая 28%-ный пакет акций Казахтелекома, а также компании в сфере логистики, транспорта и другие. Антикор также сообщал о том, что за пределами страны были найдены и возвращены ювелирные изделия, принадлежавшие Сатыбалды, на $230 млн.