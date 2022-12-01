200 тыс. доз вакцины Pfizer поступило в регионы Казахстана

Вакцина предназначена для вакцинации и ревакцинации
В правительстве сообщили, что в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации населения от коронавируса.
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