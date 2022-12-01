Вакцина предназначена для вакцинации и ревакцинации
200 тыс. доз вакцины Pfizer поступило в регионы Казахстана
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В правительстве сообщили, что в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации населения от коронавируса.

«В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет», - говорится в сообщении на сайте главы кабмина.

По рекомендации Минздрава, в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в шесть месяцев после последней прививки.

22 ноября министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала, что ведомство готовится к подписанию документов с Pfizer на поставку вакцин в качестве гуманитарной помощи. По заверениям министра, вакцина Pfizer будет доступна для всех категорий населения.

В целом, по данным Минздрава, сейчас привито 70% подлежащего населения, а в стране есть 500 тыс. доз вакцин QazVac и Sinopharm.

Ранее в Минздраве заявляли, что отказались от гуманитарной помощи в виде дополнительного количества вакцин Pfizer, потому что препарат предназначен для детей в возрасте от 5 до 11 лет, а эта категория в стране не подлежит вакцинации.

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