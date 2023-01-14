В Казахстане проходят выборы депутатов сената

Голосование стартовало в 11 утра по времени Астаны на всей территории страны. В нем участвуют выборщики – депутаты маслихатов всех уровней в каждом регионе.

Выбрать предстоит по одному сенатору от каждого региона. Исключением является Астана, где выбирают сразу двух сенаторов – одного в ходе текущих выборов, одного – вместо выбывшего депутата.

На места сенаторов претендует 55 кандидатов, в том числе четверо действующих сенаторов.

После этих выборов в сенат палата будет состоять из 50 депутатов – по двое представляют каждый регион Казахстана, еще десять назначаются президентом (половина из них – по согласованию с Ассамблеей народа). До внесения поправок в Конституцию у президента было право назначать 15 сенаторов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в сенат в своей инаугурационной речи 26 ноября, заявив, что голосование должно стать частью обновления системы власти, которая проводится в стране. По плану выборы в сенат могли пройти летом 2023 года, когда истекал срок полномочий сенаторов.

За выборами в сенат в 2023 году должны также пройти выборы в мажилис, их дата пока не названа.