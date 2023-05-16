Назначен прокурор Туркестанской области

Мурат Тлеубердиев родился в 1973 году в Каскеленском районе Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы. В разные годы занимал различные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы. До нового назначения возглавлял департамент кадрового развития генеральной прокуратуры.