Им стал Мурат Тлеубердиев
Назначен прокурор Туркестанской области
фото генеральной прокуратуры

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 15 мая Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Мурат Тлеубердиев родился в 1973 году в Каскеленском районе Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы. В разные годы занимал различные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы. До нового назначения возглавлял департамент кадрового развития генеральной прокуратуры.

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