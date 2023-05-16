Назначен прокурор Туркестанской области

Им стал Мурат Тлеубердиев
По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 15 мая Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
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