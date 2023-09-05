Прогноз остался на прежнем уровне – «стабильный»
S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «стабильный», сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков», - отметили в министерстве.

В отчете S&P указывается, что фискального и внешнего балансов Казахстана достаточно для управления рисками.

Вместе с тем дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.

По прогнозам аналитиков S&P, рост экономики Казахстана будет в 2023-2026 гг. на уровне 4%.

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