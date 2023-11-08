Сельские школы Казахстана начали подключать к широкополосному интернету по технологии Starlink

Пока в тестовом режиме подключено 10 школ
На совещании в правительстве обсудили вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом. Как сообщила пресс-служба правительства, сельские школы уже начали подключать в пилотном режиме к широкополосному интернету по технологии Starlink.
Еще по теме:
- Казахстанско-российские школы планируют открывать в южных регионах Казахстана
- В Казахстане нет учениц, не посещающих школу из-за ношения хиджаба, утверждает министр просвещения
- Президент дал правительству полгода на обеспечение сельских школ Казахстана скоростным интернетом
- Почти 3 тыс. объектов образования до сих пор не оснащены системами безопасности – МВД
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые