Сельские школы Казахстана начали подключать к широкополосному интернету по технологии Starlink

На совещании в правительстве обсудили вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом. Как сообщила пресс-служба правительства, сельские школы уже начали подключать в пилотном режиме к широкополосному интернету по технологии Starlink.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил на совещании, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G. Однако существующие регуляторные барьеры не дают внедрять технологию в ускоренном режиме. В частности, необходимо упростить процедуры монтажа оборудования, привести санитарные правила в соответствие с мировыми стандартами, своевременно предоставлять земельные участки и т.д.

Глава правительства Алихан Смаилов напомнил, что работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. В этой связи он поручил оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.

Вместе с тем сообщается, что в октябре в тестовом режиме подключено 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с. Всего к скоростному интернету планируется подключить 2 тыс. объектов образования в отдаленных населенных пунктах.