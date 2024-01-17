Досаев ранее уверял, что парк откроется в 2024 году
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Сроки и стоимость обустройства парка на месте бывшей резиденции президента в Алматы пока не определены
Работы по сносу резиденции президента в 2022 году, фото Жанары Каримовой

Акимат Алматы пока не определил сроки обустройства парка на месте бывшей резиденции президента, которая была снесена после Январских событий 2022 года. Не определена пока также стоимость проекта, сообщили в ответ на запрос Власти в городском управлении экологии и окружающей среды.

В управлении уточнили, что земельный участок на месте резиденции был передан в коммунальную собственность в 2023 году, после чего ведомство заключило с компанией «Урбостиль» договор о подготовке проектно-сметной документации.

По данным портала госзакупок Казахстана, договор был подписан в августе прошлого года, стоимость работы «Урбостиль» составила почти 75 млн. тенге. Согласно допсоглашению к договору, разработка ПСД завершится в феврале этого года.

После завершения работы над ПСД оно должно пройти комплексную вневедомственную экспертизу и только тогда будет определена стоимость проекта.

«В связи с тем, что на начало 2024 года разработка ПСД еще не завершена, необходимые финансовые средства на реализацию проекта не определены, заявка на выделение финансовых средств не подавалась», - отметили в управлении экологии.

По его данным, в 2022-2023 годах на участке, где будет разбит парк, «были проведены работы по демонтажу зданий, вывозу отходов, выравниванию участка и другие работы».

В феврале прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев обещал, что парк на месте бывшей резиденции президента появится уже в 2024 году. ПСД проекта, по его словам, должно было быть подготовлено в первой половине прошлого года, а строительно-монтажные работы – в третьем квартале 2023-го.

Резиденция президента в Алматы серьезно пострадала во время Январских событий 2022 года. Касым-Жомарт Токаев позднее решил, что здание не будет восстановлено, а на его месте разобьют парк. Президент в качестве своей резиденции использует расположенное неподалеку здание, которое управлению делами президента в прошло году передал Фонд Нурсултана Назарбаева.

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