Косшы, Астана и Актау лидируют по приросту населения среди крупных городов Казахстана

В 2023 году в 31 из 35 городов Казахстана с населением свыше 50 тысяч человек население росло и только в четырех снижалось. Лидерами по приросту населения стали Косшы, Астана и Актау, свидетельствуют данные статистиков.

Так, по данным нацбюро статистики, население Косшы за 2023 год выросло на 6,77%. Населенный пункт получил статус города менее трех лет назад, он привлекает жителей близостью к столице. При этом, по мнению местных активистов, многие жители в городе остаются неучтенными.

Население Астаны в прошлом году выросло на 5,59%, город также продемонстрировал самый большой прирост в абсолютных цифрах – число его жителей выросло на 75,7 тысяч человек (в Алматы, втором по абсолютному приросту – на 66,8 тысяч).

В Актау население выросло на 3,75%. В десятку крупных городов по приросту населения вошли также Туркестан (+3,59%), Алматы (+3,09%), Шымкент (+2,53%), Атырау и Каскелен (по +2,18%), Конаев (+2,17%) и Актобе (+1,88%).

Четыре крупных города, в которых население снижалось, расположены на севере и в центре страны: в Балхаше число жителей снизилось на 0,27%, в Экибастузе на 0,24%, в Темиртау – на 0,17% и в Рудном – на 0,09%.

В группе городов с население от 20 до 50 тысяч человек картина выглядит иначе. Здесь среди 29 городов население росло только в 9, а сразу в 20 – снижалось или оставалось неизменным. Крупнейшим в прошлом году было снижение население Байконыра (на 2,31%), Аркалыка (на 2,08%) и Атбасара (на 1,29%).

Городское население в Казахстане в 2023 году росло существенно быстрее, чем сельское – 1,97% против 0,34%. К началу 2024 году доля городского населения в Казахстане достигла 62,2%, сельского – 37,8%.