При этом в пресс-службе не уточнили, в какой именно регион направится президент
Токаев посетит еще одну пострадавшую от паводков область
Фото пресс-службы президента Казахстана

15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, сообщила пресс-служба главы государства

После чего, по сообщению пресс-службы Акорды, Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков. В какой именно регион отправится президент, не уточняется.

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