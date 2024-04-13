Токаев посетит еще одну пострадавшую от паводков область

При этом в пресс-службе не уточнили, в какой именно регион направится президент
15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, сообщила пресс-служба главы государства
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