Токаев посетит еще одну пострадавшую от паводков область

15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, сообщила пресс-служба главы государства

После чего, по сообщению пресс-службы Акорды, Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков. В какой именно регион отправится президент, не уточняется.