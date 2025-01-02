Токаев подписал поправки в закон, смягчающие уголовную ответственность закладчиков наркотиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство о противодействии обороту наркотиков, сообщила Акорда. Они сократят сроки уголовной ответственности для закладчиков наркотиков, попавшихся в первый раз, но ужесточат ответственность за повторное нарушение закона.

«Одной из концептуальных новелл данного закона является дифференциация наказания между организаторами и реализаторами наркотиков, в том числе лицами, являющимися закладчиками, путем разграничений уголовной ответственности между производством и сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - рассказывал во время обсуждения закона сенатор Наурызбай Байкадамов.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, для тех, кто выполняет функции курьеров «под влиянием легкомыслия», ответственность будет смягчена, а для организаторов, наоборот, она увеличится.

Так, по статье 297 Уголовного кодекса за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы (ранее было от 5 до 10 лет). За те же деяния, совершенные в крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет (ранее было от 6 до 12 лет).

При этом, если эти преступления совершены должностным лицом с использованием служебного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет (ранее было от 10 до 15 лет).

Уголовный кодекс также дополнен новой статьей 297-1, которая устанавливает ответственность за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества; за совершение тех же деяний в крупном размере – от 6 до 12 лет с конфискацией имущества; за совершение деяний группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, преступной группой и в особо крупном размере. Вместе с тем предусматривается уголовная ответственность за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны.

Ранее в МВД заявляли, что после принятия поправок более тысячи осужденных закладчиков наркотиков смогут выйти на свободу условно-досрочно.