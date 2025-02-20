В Алматы в этом году появится более 20 км велодорожек

В Алматы в рамках программы «Таза Қазақстан» в этом году планируется обустроить порядка 20 км велодорожек, сообщила пресс-служба акимата.

По информации управления городской мобильности, 7,2 км велодорожек появятся в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Еще порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.

На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы – 25,15 км, велодорожки – 63,8 км), 73 светофорных объекта с велосекцией, 1 025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Ранее сообщалось, что 2025 году в Алматы планируется запустить прокат электровелосипедов, подрядчиком станет коммунальное государственное предприятие ТОО «Алматыпаркинг». На первом этапе будет закуплено 2 тыс. электровелосипедов, оснащенных GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров. Запустить велобайки планируется в основном в центральной части города.

В декабре прошлого года стало известно, что в Алматы планируют отказаться от проката механических велосипедов Almatybike, и в бюджет на 2025 год не заложили средства на его эксплуатацию.