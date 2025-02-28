Виды деятельности для индивидуальных предпринимателей намерен ограничить Минфин

Министерство финансов предлагает на законодательном уровне закрепить критерии для дробления бизнеса и ограничить виды деятельности для индивидуальных предпринимателей. Об этом в пятницу в ходе совещания в правительстве заявил глава ведомства Мади Такиев.

«В целях совершенствования налогового администрирования министерством финансов предлагается ряд мер по борьбе с дроблением. В частности, ввести законодательный критерий дробления бизнеса, внедрить принцип преобладания формы над сущностью налоговых споров, внедрить методы контроля и доказывая таких фактов, ограничить виды деятельности для ИП», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По информации Такиева, по итогам анализа установлены факты использования специальных налоговых режимов, введенных ранее для поддержки и развития малого бизнеса в период его становления, как законных схем оптимизации налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

По его данным, сегодня в Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков, из них только 8%, или 137 тыс. являются плательщиками НДС. В целом из общего количества субъектов 81% работают в специальном налоговом режиме по упрощенной декларации, при этом 85% из них указывают доходы до 15 млн тенге.

«Нами проведен анализ взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы с компаниями, работающими на общеустановленном режиме. Анализ показал, что взаиморасчеты между такими режимами выросли в два раза за последний год – с 5 до 10 трлн тенге. При этом из общего оборота в 16 трлн тенге по специальным налоговым режимам взаиморасчеты с общеустановленным режимом составляют 10 трлн тенге. То есть зарабатывая сотни миллиардов тенге, налогоплательщики уплачивают мизерные налоги», - сказал глава Минфина.

Он отметил, что для оптимизации налогов и размывания прибыли компании следуют принципу увеличения «документальных» затрат. То есть, одна компания закупает товар и перепродает его по себестоимости другому юридическому лицу, работающему в упрощенном режиме. В результате первая компания показывает убыток, а вторая, пользуясь льготными условиями, избегает уплаты НДС.

Кроме того, используется способ разделения бизнеса на несколько юридических лиц. Например, в одном заведении бар, кухня и караоке оформлены как отдельные компании, или каждый этаж гостиницы принадлежит разным ИП. Когда доход одного из них достигает порога в 78 млн тенге, деятельность прекращается, а на смену приходит другое юрлицо, что позволяет избегать уплаты НДС. А для снижения нагрузки на фонд оплаты труда работники предприятия выводятся за штат, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывают услуги бывшему работодателю не как работники, а как отдельные лица. Соответственно, подчеркнул Такиев, уменьшаются налоговые платежи в фонд оплаты труда, снимается социальная ответственность с работодателя, и дальше ее несет предприниматель.